Демилитаризовано гораздо больше самолетов: спутниковые снимки до и после "хлопка" в Крыму

В Сети появились спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму.
Их представило командование Воздушных Сил ВСУ, говорится в сообщении в Facebook.
В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации".
"Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов! Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях: какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки?!", — говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.
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