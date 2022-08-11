Демилитаризовано гораздо больше самолетов: спутниковые снимки до и после "хлопка" в Крыму

В Сети появились спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму.

Их представило командование Воздушных Сил ВСУ, говорится в сообщении в Facebook.

В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации".

"Как видим, там не девять, а гораздо больше демилитаризованных российских самолетов! Кто умеет хорошо считать обжаренных рашистов, пишите нам в комментариях: какое количество авиатехники потеряли оккупанты на аэродроме Саки?!", — говорится в сообщении.

До і після: фото аеропорту в Криму (4 фото)

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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