Демобилизации не будет: нардеп раскрыл, почему парламент "похоронил" эту идею и при чем здесь Сырский

Парламент отказался от идеи демобилизации военнослужащих, ведь на этом настаивало непосредственно военное руководство Украины.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Telegraf.

15 апреля народные депутаты Юлия Яцик и Анна Скороход зарегистрировали законопроект "О внесении изменений о воинской обязанности и военной службе по проведению демобилизации". Однако, по мнению Федиенко, сейчас он не видит механизмов реализации демобилизации.

"Я думаю, что Юлия Яцик и Анна Скороход чаще бывают на фронте, чем я. Возможно, им виднее, как происходят военные действия, и они понимают, как вести войну? Может, они когда-нибудь заменят собой главнокомандующего? Но лично я сейчас не вижу механизмов по демобилизации. А популизм в настоящее время недопустим", — сказал он.

Первоначально комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки. Затем вроде бы поддержал поправку о демобилизации по решению президента. Но, в конце концов, эта норма была изъята из закона.

Как объяснил Федиенко, командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский через премьер-министра официально обратился в парламент и объяснил, почему демобилизацию сейчас физически и технически невозможно провести. Комитет, в состав которого входят представители всех политических сил, согласился с этими аргументами.

"Это было закрытое совещание и я не могу разглашать всю информацию. Но комитет — представители всех политических сил — единогласно согласились", — добавил Федиенко.

По словам депутата, военное руководство убедило парламентариев, что правка о демобилизации не имела шансов на существование в законе. Ведь горизонт завершения войны пока неизвестен. В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года, но никто не может дать гарантий.

"Если бы мы понимали горизонт завершения войны — это одна история. В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года. А почему не в 2026 или в 2030 году? Потому что этого никто не знает. А военное руководство должно планировать на минимум год-два. Для этого требуются силы и средства.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко рассказал, что законопроект по демобилизации и ротации может появиться в течение 2025 года. Он добавил, что насколько этот вопрос растянется во времени, зависит от военных в лице главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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