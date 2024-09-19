Демобилизации не будет: в оборонном комитете Рады сделали громкое заявление

В оборонном комитете Рады объяснили, когда будет указ Зеленского о демобилизации, тогда все мобилизованные будут уволены.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что демобилизация военных не будет до завершения войны и военного положения.

Такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде".

"Есть указ президента о мобилизации. Вот когда будет издан указ о демобилизации, все мобилизованные будут уволены в запас", — сказал он.

Рахманин разъяснил, что заявление коллеги по фракции Романа Костенко о возможной демобилизации означало, что речь шла о "увольнении с военной службы".

"Например, если у тебя определенные проблемы со здоровьем или определенные семейные обстоятельства. Речь шла о том, чтобы расширить категорию этих людей за счет отслуживших определенное количество месяцев", — пояснил нардеп.

Он добавил, что во время обсуждения мобилизационного закона он предлагал увольнять с военной службы даже во время военного положения тех граждан, которые были призваны на военную службу во время мобилизации и выслужили не менее 24 месяцев, из которых 18 – непосредственно в зонах боевых действий.

Напомним, ранее пресс-секретарь Минобороны ответили, возможна ли демобилизация во время войны.

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