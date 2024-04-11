Демобилизации в новом мобилизационном законе не будет: Рада проголосовала за отмену правки

Большинство депутатов проголосовали за отмену положения о демобилизации из нового мобилизационного закона. Этот вопрос обещают рассматривать отдельно.

Верховная Рада 11 апреля проголосовала за отмену правки по демобилизации в законопроекте о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Правка в которой была норма об отмене демобилизации прошла 227 [голосов "за"]. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", — сообщил он.

Ранее стало известно, что положение о демобилизации было убрано из законопроекта. Это, согласно документу, инициировал главнокомандующий ВСУ Сырский и поддержал министр обороны Умеров.

В обращении главкома это обосновывается тем, что законопроект о мобилизации нужно принять как можно скорее, а вопрос демобилизации, учитывая большое количество правок, – отдельно.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин добавил, что все решения принимаются во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

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