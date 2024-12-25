"Демобилизация – это не тема для пиара": Жорин призвал прекратить манипуляции

Военный заметил, что номинально обязать давать военным отпуска при условии дефицита бойцов лишь усложняет ситуацию.

Вопрос демобилизации в Украине не должен быть темой для популистских заявлений, пиара и манипуляций.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Все хотят знать, когда будет демобилизация. Но, к сожалению, никто не знает, когда закончится война. Такие масштабные боевые действия, наступление РФ абсолютно по всем направлениям плюс проваленная с 2022 года мобилизация не дают сейчас возможности установить конкретные сроки службы. Поэтому для начала нужно решить вопросы ротаций и восстановления подразделений", – написал военный в своем Telegram-канале.

По его словам, номинально обязать воинские части давать отпуска бойцам не решает проблему и не является адекватной ротацией военных особенно при нехватке личного состава.

"Этого недостаточно, такая схема актуальна для мирного времени", – подчеркнул Жорин.

Он добавил, что сейчас все подразделения, которые находятся на линии боестолкновения, нуждаются в отведении в тыл на восстановление. Но их только перебрасывают "на более легкое направление".

"Вопрос ротаций и восстановления сложный и требует серьезного погружения в проблему и поиска адекватного формата. Принятие нереальных для реализации правил, с которыми подразделениям придется раз***бываться самостоятельно — это не решение", — подчеркнул Максим Жорин.

Напомним, в настоящее время в Украине приоритетом является обеспечение ротаций в армии. По словам Вениславского, рано говорить, что в течение следующих полугода законопроект о демобилизации появится в Верховной Раде и будет принят.

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