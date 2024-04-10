Демобилизация: как ветераны возвращаются к работе после войны и что нужно знать работодателям

Все больше украинцев демобилизуются и возвращаются в мирную жизнь, поэтому каждый работодатель должен найти новые подходы к работникам-ветеранам, чтобы помочь им снова влиться в коллективы.

Об этом идет речь в новом проекте издания "Лига" и компании "Метинвест" Ахметова.

Сейчас в "Метинвесте" работает уже 518 ветеранов, из них 482 человека прошли переквалификацию или переобучение, и получили новую профессию. Один из них – 56-летний Эдуард Аноткин из города Каменское на Днепропетровщине, наследственный металлург. Он ушел на фронт добровольцем и был демобилизован после контузии. Из-за своей контузии он уже не мог выполнять предыдущую работу, поэтому в компании помогли ему овладеть новой профессией – он стал слесарем на предприятии "Каметсталь".

О службе на Донецком направлении Аноткин рассказывает скупо. Первые месяцы были тяжелыми, россияне постоянно "крыли" из разных видов оружия, а наши не имели снарядов, чтобы ответить. Там он получил контузию, но реабилитацию не прошел: в его подразделении не хватало людей, и он каждый раз возвращался к своим. Демобилизовали его после того, как он перенес на ногах инфаркт, а врачи обнаружили патологию головного мозга.

В "Метинвесте" говорят, что сегодня каждый украинец должен понимать, что не ветеран подстраивается под социум. А социум должен помочь ветерану вернуться к жизни вне линии фронта.

"Общаясь с ветеранами, мы понимали: важно предоставить им возможность адаптироваться к другой жизни, понять, что изменилось за время их отсутствия, и помочь привыкнуть к другой реальности. Сегодня мы учим руководителей и коллектив, как важно не травмировать, не быть навязчивыми, не задавать ранящих вопросов, не навредить. И рассказываем, что именно нужно для комфортной социальной адаптации вернувшихся", — говорит директор по персоналу "Каметстали" Иван Голтвенко.

Как известно, в "Метинвесте" начали реализовывать многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике. Первой инициативой стал уникальный обучающий курс по адаптации ветеранов к мирной жизни – "Герои рядом". К его созданию присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи и сами ветераны.