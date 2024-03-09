Демобилизация срочников: через сколько времени их снова мобилизуют

После увольнения в запас срочники получат отсрочку от мобилизации сроком 12 месяцев.

Во время войны и военного положения данные о количестве срочников, которые будут уволены в запас, никто не будет разглашать.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире телемарафона.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть срочники, которые изъявили желание подписать контракт и остаться", – говорит нардеп.

Федиенко подтвердил, что освободившиеся срочники после соответствующего срока, определенного в законе, один год, могут быть либо мобилизованы, либо подписать контракт с ВСУ.

Заметим, что в Украине после начала полномасштабного вторжения призыв на срочную военную службу не проводился, в то же время была объявлена мобилизация. Однако находившиеся в армии срочники, и срок службы которых завершился в течение этих двух лет, продолжали служить. Кроме того, что за время полномасштабной войны многие срочники подписали контракт с ВСУ, однако их точное количество не разглашается.

Мобилизуют ли срочников, которым меньше 25 лет

Стоит отметить, что даже если мобилизационный возраст не уменьшат до 25 лет, уволенных в запас срочников все равно смогут мобилизовать. Если война будет продолжаться, через год срочников смогут мобилизовать, даже если им будет меньше 27 или 25 лет.

Мужчины, достигшие 27 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Поэтому их не мобилизуют.

В противном случае мужчины до 27 лет также подлежат мобилизации.

Напомним, 7 марта президент Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

26 февраля 2024 года президент Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. Перед этим 23 февраля этот закон принял Верховная Рада.

Раньше мы писали, сколько украинских солдат-срочников находятся в плену РФ.

Читайте также:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский демобилизовал срочников, но есть нюанс! Первые подробности и условия громкого решения!