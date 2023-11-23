Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о разработке изменений в процедуре

Документ об изменениях в процедуре демобилизации может быть принят до конца года.

В Украине проводятся дискуссии по изменению процедуры демобилизации в Вооруженные силы.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Он отметил, что сейчас много информации об изменениях в подходе к демобилизации граждан в армию. Арахамия рассказал некоторые обсуждаемые детали, чтобы прояснить ситуацию.

Что делать с людьми, уже 2 года воюющими без ротации?

Почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп?

Прошедшие в плен бойцы сейчас не имеют возможности демобилизоваться.

Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи и вопросы с ними нужно юридически решить.

Урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Арахамия заявил, что Генеральный штаб и Министерство обороны до конца года планируют разработать документ, который ответит на эти вопросы.

"Когда к нему будет консенсус — он будет вынесен в зал", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время в Украине не были приняты никакие документы по демобилизации бойцов, защищающих нашу территорию от российских оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина должна увеличивать резервы и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.

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