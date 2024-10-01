Демобилизация в Украине: военный ответил, реально ли это сейчас

Украина стоит перед сложным вызовом организации эффективной мобилизации и ротации военных в условиях продолжительного конфликта.

Командир подразделения ударных беспилотников Игорь Луценко предлагает отказаться от идеи фиксированных сроков службы в пользу более гибкого подхода.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

По мнению Луценко, установление четких сроков службы для мобилизованных в нынешних условиях нереалистично.

"Я считаю, что в наших условиях говорить о том, что будут определены какие-то четкие сроки службы, предусматривающие массовую демобилизацию, — это нереалистично", — отметил он.

Командир подчеркивает, что в стране нет достаточно человеческих ресурсов для организации масштабной замены действующих военнослужащих. Он предлагает сосредоточиться на более эффективном использовании имеющегося личного состава.

"Нужно работать с теми, кто есть. Эффективнее их использовать, давать им большие возможности лучше воевать и более комфортные условия службы", — отмечает Луценко.

Он предлагает внедрить систему индивидуальных ротаций, которая позволила бы военным дежурить периоды активной службы с периодами отдыха.

Луценко также обращает внимание на необходимость адаптации к долгосрочной перспективе конфликта.

"У нас перспектива, что мы будем воевать вечно. Вот и заходим в этот "вечный" режим", — сказал он.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что в Верховной Раде обсуждают вопросы сроков демобилизации с военной службы людей, находящихся в армии с начала полномасштабной войны.

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