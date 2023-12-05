Демобилизация военных, воюющих почти 2 года, и увольнение срочников в запас: что говорят в Раде

По словам Вениславского, в ВР обсуждают вопросы сроков демобилизации с военной службы тех людей, которые находятся в армии с начала полномасштабной войны.

В комитете Верховной Рады по национальной безопасности и обороне обсуждают возможность демобилизации с военной службы.

Об этом сообщил член комитета, представитель президента в ВР Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре "Украина — Укринформ".

"Это наиболее сложные вопросы, которые обсуждаются на уровне комитета. Были предложения определить, по истечении какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволеным по демобилизации", — говорит нардеп.

Вениславский заметил, что в мировой истории почти нет примеров полной демобилизации во время полномасштабной войны. Однако согласен, что граждане, воюющие с начала войны, должны иметь какие-то временные ориентиры.

"Мы этот вопрос обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Мы их обсуждаем", – сказал депутат.

Увольнение в запас срочников

По словам Вениславского, в Комитете рассматривается вопрос увольнения в запас военнослужащих срочной службы. Но действующее законодательство не предусматривает увольнения в запас срочников во время действия правового режима военного положения.

"Мы частично урегулировали этот вопрос летом прошлого года, когда предусмотрели возможность срочников перейти на службу по контракту и уже полноценно служить в секторе безопасности и обороны. Что касается всеобщего увольнения в запас, этот вопрос еще также обсуждается. На данный момент я не могу сказать, что уже есть его решение", – подытожил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Украине демобилизуют срочники, чей срок службы истек. Однако, как видим, решить этот вопрос оказалось сложнее.

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