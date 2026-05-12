Демобилизация по графику: какими будут новые сроки службы в Украине

Демобилизация / © ТСН.ua

Представители Министерства обороны, Генерального штаба и Офиса президента работают над масштабным изменением системы прохождения военной службы в Украине.

Речь идет о новом подходе к мобилизации и службе в армии, предусматривающем введение контрактной системы с определенными сроками службы, обновленными правилами демобилизации и новыми принципами денежного довольствия военнослужащих. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в материале о возможной реформе армии.

В то же время важно, что описанные предложения еще не закреплены ни в законопроектах, ни в правительственных постановлениях. По информации журналистов, Минобороны, Генштаб и Офис президента продолжают согласование деталей, а некоторые положения меняются практически каждый день. Поэтому часть нынешних наработок может не попасть в финальные документы.

Новый подход к мобилизации и службе

По данным источников, ключевая идея реформы состоит в переходе к контрактной модели с четко определенными сроками службы для разных категорий военных.

Предполагается, что в Украине могут ввести три типа контрактов как для действующих военнослужащих, так и для новобранцев.

Одним из главных новшеств станет возможность для мобилизованных подписать контракт с гарантированной демобилизацией по истечении определенного срока службы. Также по завершении контракта военные должны получить отсрочку от повторного призыва.

Для контрактников планируется разрешить перезаключение договоров с государством уже по новым правилам. В то же время предыдущий период службы не будет относиться к новому контракту, однако он может влиять на продолжительность отсрочки от последующей мобилизации. Ее хотят определять индивидуально.

Какие сроки службы предлагают

По информации источников, в настоящее время обсуждаются следующие сроки контрактной службы:

10 месяцев — для действующих военных, занимающих боевые должности;

14 месяцев — для новобранцев, претендующих на боевые должности;

два года — для всех других должностей, включая операторов БПЛА, медиков, специалистов обеспечения, аналитиков, связистов и медийщиков.

При этом новая система должна касаться как уже мобилизованных военных, так и тех, кто будет только вступать в армию.

Также рассматривается возможность, чтобы военнослужащие самостоятельно выбирали направление службы — боевые или тыловые должности.

Один из чиновников, знакомый с деталями обсуждений, сообщил журналистам, что опция не подписывать контракт также останется. Однако именно контрактная система должна стать основой для будущей модели комплектования армии.

Новые армейские реформы: последние новости

Напомним, украинское военное командование и Министерство обороны готовят масштабную армейскую реформу, старт которой запланирован на начало лета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 11 мая. «Мы рассчитываем старт на июнь. Надо успеть по деталям изменений, всем необходимым решениям, по обеспечению», — сказал он.

Раньше мы писали о том, что в Украине готовят большую реформу мобилизации. Власти планируют переименовать ТЦК, изменить зарплаты военных, сроки их службы и правила бронирования для гражданских.

