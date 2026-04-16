Демобилизация под вопросом: в Раде назвали главное условие изменений

В Украине пока не могут установить четкие сроки службы для мобилизованных военнослужащих. В Верховной Раде объяснили, что этот вопрос напрямую зависит от ситуации на фронте и уровня укомплектованности боевых подразделений.

Речь идет о правительственном законопроекте №14283, зарегистрированном в декабре 2025 года, предусматривающем возможность предоставления военным права на отсрочку после определенного периода службы по контракту — ориентировочно после года исполнения обязанностей.

«В условиях войны сроки службы могут быть обеспечены только из-за заключения срочных контрактов: 2, 3, 5 лет. И после какого-либо срока можно будет иметь право на гарантированный отдых в течение одного года. Но говорить о массовом увольнении с ВСУ, к сожалению, сейчас нельзя», — сказал нардеп, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Кто должен инициировать вопрос о четких сроках службы — мнение нардепа

В то же время член комитета по нацбезопасности нардеп Юрий Здебский отметил, что вопрос о четких сроках службы для мобилизованных должно инициировать только военное руководство, обладая полной информацией положения на фронте.

Народные депутаты подчеркнули, что реализация подобной модели возможна только при стабилизации оборонной ситуации и достаточного резерва личного состава.

По его словам, преждевременное внедрение демобилизационных механизмов в нынешних условиях может негативно отразиться на обороноспособности государства.

«Этот вопрос будет целесообразно рассматривать тогда, когда у нас будут укомплектованы на 100% все боевые подразделения и сформирован достаточный резерв. В противном случае рассмотрение данного вопроса приведет к потере наших территорий», — сказал он.

Напомним, правительство и Минобороны работают над изменениями в системе военной службы.