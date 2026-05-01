В Силах обороны Украины уже в этом году должен начаться процесс поэтапного увольнения со службы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, реформа в украинской армии предусматривает увеличение количества контрактников, что позволит начать демобилизацию тех, кто был призван в армию ранее.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что реформа армии предусматривает изменение подходов «к комплектации подразделений личным составом и управлению людьми».

Реализация реформы начнется после ее обсуждения с боевыми командирами и учета их предложений.

Доклад по системе обновленных контрактов президент заслушает на следующей неделе.

Напомним, в пятницу, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт реформы в украинской армии в июне этого года. Изменения прежде всего будут касаться увеличения денежного обеспечения и четких сроков службы.

