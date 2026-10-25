Демобилизация во время военного положения: в Раде пояснили, на какое увольнение могут рассчитывать военные

Демобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Массовая демобилизация военнослужащих до отмены военного положения в Украине не предусматривается. Вместо этого государство разрабатывает механизм справедливого увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, в частности тех, кто длительное время участвует в боевых действиях или получил ранения.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «Новости.LIVE».

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По словам Вениславского, вопрос о массовой демобилизации до окончания действия правового режима военного положения не может рассматриваться как реалистичный сценарий.

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«Вопрос о демобилизации до окончания действия правового режима военного положения не может стоять априори», — подчеркнул депутат.

Он назвал политическим популизмом обещания или обсуждение всеобщего увольнения военнослужащих на таких условиях. В то же время депутат уточнил, что во время военного положения возможно увольнение с военной службы отдельных категорий военных.

Какой механизм разрабатывают в Минобороны

Вениславский сообщил, что Министерство обороны по поручению президента разрабатывает соответствующий алгоритм увольнения военнослужащих. Его цель — сделать процесс более предсказуемым и учесть продолжительность службы и условия выполнения боевых задач.

Среди возможных критериев депутат назвал длительное пребывание в зоне боевых действий и наличие ранений. В то же время конкретные категории военнослужащих, которые смогут воспользоваться таким механизмом, пока не определены: парламент ожидает соответствующих предложений от Министерства обороны.

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По словам Вениславского, при разработке механизма необходимо обеспечить принцип справедливости, чтобы решения об увольнении не приводили к ситуации, когда одни военнослужащие получают такую возможность, а другие, которые служат дольше и продолжают выполнять боевые задачи, остаются без аналогичных перспектив.

Военные служат не только с 2022 года

Депутат также отметил, что длительную службу проходят не только военнослужащие, мобилизованные после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Часть украинских военных служит еще с 2014 года и также не имеет определенных сроков увольнения.

По мнению Вениславского, этот фактор необходимо учесть при определении критериев, на основании которых военнослужащие смогут уволиться со службы.

Напомним, что в Украине предлагают ввести новое основание для демобилизации военнослужащих с педагогическим образованием.

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