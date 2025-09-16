Демобилизация возможна, но есть одно условие: нардеп назвал его

Нардеп Роман Костенко

Демобилизацию в Украине можно было бы проводить, если бы в Украине изначально работали на правильную справедливую мобилизацию.

Об этом секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сказал в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.

«Если мы будем и дальше принимать такие решения, кого отпускать, кого бронировать тысячами, то у нас эта тема никогда не поднимется и мы никогда не решим вопроса демобилизации», — подчеркнул нардеп.

Роман Костенко признал, что в нынешних условиях демобилизация невозможна, в противном случае это будет означать проигрыш в войне.

Напомним, отмена правового режима военного положения в Украине не приведет к автоматической демобилизации военнослужащих. Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам парламентария, режим военного положения может завершиться, если Верховная Рада не поддержит указ президента. В то же время, это не означает, что украинские военные будут немедленно демобилизованы.

«Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация происходит только на основании отдельного решения президента, которое также нуждается в поддержке парламента. Поэтому даже в случае прекращения военного положения, демобилизация не начнется автоматически», — объяснил Вениславский.