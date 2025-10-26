Демограф дала неожиданный прогноз, кто останется в Украине после окончания войны

Украинцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

После завершения войны и открытия границ массового выезда украинцев за границу не ожидается. По прогнозам экспертов, останется большинство женщин, которые сейчас проживают в Украине, тогда как часть мужчин может воспользоваться возможностью уехать.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в программе«Орестократия«.

По словам эксперта, женщины, которые хотели уехать из Украины из-за войны, уже сделали это раньше. Те, кто остался, вряд ли решатся на переезд сейчас, ведь условия для беженцев за рубежом значительно ухудшились, а помощь, которую украинки получали в 2022 году, сократили или полностью прекратили предоставлять.

Она считает, что после войны потенциально будут мигрировать в основном мужчины, чьи семьи уже обосновались за рубежом. Если жена социализировалась, работает, имеет жилье и друзей, а дети — ходят в учебные заведения, мужчины могут выбрать воссоединение семьи. Особенно это касается тех, кто не имеет собственного жилья или стабильной работы в Украине.

