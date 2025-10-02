Демограф рассказал, сколько мужчин уехало из Украины после начала войны

Сколько мужчин уехало за границу / © ТСН

Реклама

Война повлекла за собой массовую миграцию, которая существенно изменила демографическую ситуацию в стране.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы НАН Украины Александр Гладун.

«Из Украины выехало примерно 40% мужчин и 60% женщин. Если брать по возрастным группам, то людей в возрасте 65 лет и старше — всего 6%. Людей от 18 до 64 лет — около 63%, а примерно 31% — это дети до 18 лет», — сказал он, ссылаясь на данные Евростата.

Реклама

По словам ученого, больше всего выехали дети, трудоспособное население и часть пенсионеров.

«Большинство пенсионеров осталось в Украине. Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится в стране, процент пенсионеров вырос, а количество работающих в экономике сократилось», — пояснил Гладун.

Он подчеркнул, что такая диспропорция оказывает непосредственное влияние на финансовую систему: уменьшаются отчисления в государственные социальные фонды, а потребность в выплате пенсий и другой помощи остается.

«Это, в свою очередь, приводит к экономическим проблемам», — подытожил эксперт.

Реклама

Ранее сообщалось, что решение о разрешении на выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-22 лет не имеет никакого влияния на мобилизационные процессы, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский («Слуга народа»).

Мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что даже если война в Украине закончится, мужчины не сразу смогут уехать за границу.