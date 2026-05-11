Демографическая пропасть: сколько детей должны рожать украинские женщины, чтобы остановить вымирание

Демографический кризис: по сколько детей должны рожать украинские семьи, чтобы остановить вымирание

В Украине ежегодно, без войны, умирает примерно 500 тыс. человек, рождается — около 180–220 тыс. детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

Сколько нужно рожать украинским женщинам, чтобы количество украинцев не падало, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире День.LIVE.

«В настоящее время рождается только 6 детей (на 10 женщин — Ред.). А для того чтобы мы сохраняли население Украины на соответствующем уровне, нужно, чтобы рождалось 22 ребенка на 10 женщин», — говорит эксперт.

Одновременно он ответил на вопрос, может ли в Украине измениться ситуация, чтобы женщины рожали хотя бы по два-три ребенка.

Воскобойник подчеркнул, что в современном обществе семья коренным образом изменила подход к отцовству. Ребенок больше не воспринимается как просто социальная норма или удовлетворение — это сложный долгосрочный проект, в который нужно вкладывать колоссальный ресурс времени и денег.

«Мы не знаем завтрашнего дня. Очередной обстрел — и неизвестно, куда прилетит „Шахед“ или ракета. Люди просто не хотят рисковать своей жизнью. Они не могут предсказывать свое будущее. И понятно, что они не задумываются о рождении. И в условиях войны, на мой взгляд, это нормальная ситуация», — подытожил эксперт.

