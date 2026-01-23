Демографическая пропасть: в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших

Смертность в Украине втрое превышает рождаемость

За 2025 год в Украине родилось 168 778 детей , в то время как умерло 485 296 человек . Демографическая «математика» войны проста и жестка: соотношение составляет 1 к 3 не в пользу жизни.

Такие данные обнародовал сервис Опендатабот, ссылаясь на статистику Министерства юстиции.

© Опендатабот

Рождаемость: где рожают, несмотря на войну

По сравнению с довоенным 2021 годом рождаемость упала в 1,6 раза. Однако есть сдержанный оптимизм: если в 2022 году падение достигало 25%, то в 2025 оно замедлилось до 4,5%.

Интересно, что два региона даже продемонстрировали прирост:

Львовщина: +1,5% (на 230 младенцев больше, чем в прошлом).

Волынь: +0,6%.

Традиционным лидером остается Киев , где на свет появилось 19410 малышей (11,5% от общего количества).

© Опендатабот

Антилидеры и аномалии

Наибольший спад рождаемости фиксируют в прифронтовых зонах: в Херсонской (-16%) и Запорожье (-11%).

Однако есть и неожиданная статистика: Черновицкая область , которая находится далеко от фронта, показала один из самых больших спадов рождаемости (-9%) и одновременно рост смертности.

© Опендатабот

Смертность: печальные рекорды

В целом за год смертность в Украине сократилась на 2%.

Больше всего смертей зафиксировано:

Днепропетровщина – 52 559 (абсолютный антилидер с большим отрывом). Киев - 36 296. Харьковщина - 34 670.

Тревожным сигналом является то, что в шести регионах смертность выросла. В частности, в Киеве (+2%), а также в тыловых Черновицкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, Украина может столкнуться с появлением огромных безлюдных территорий . И речь идет не только об уничтоженных городах на линии фронта, но и о целых районах, где жизнь станет фактически невозможной из-за постоянной угрозы со стороны РФ.