Демографический кризис неизбежен: эксперт рассказал, как изменится рынок труда в Украине

Украина сталкивается с демографическим кризисом, который осложняется войной и трудовой миграцией.

Об этом заявил глава «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник в эфире Киев24.

По словам Воскобойника, еще до полномасштабного вторжения ежегодное сокращение населения Украины составляло 250-300 тысяч человек. «Мы сейчас оказались в ситуации, когда у нас в стране демографический кризис. И даже без учета военных действий, до войны каждый год население нашей страны сократилось на 250-300 тысяч человек каждый год. То есть ближайшие десятилетия, опять же, без всяких военных действий, население нашей страны физически сократится на 3 миллиона человек.», — пояснил он.

По его словам, война привела к дополнительному оттоку населения. «Сюда добавилась еще и война, когда у нас за границу выехали около 7 миллионов украинцев. Окончание военных действий не приведет к тому, что все эти люди массово вернутся в Украину. Вернутся процентов 30. Будем надеяться, чтобы их вернулось хотя бы 35. Другие уже нашли работу, и они живут там, за границей, они не захотят возвращаться на родину. После окончания военных действий, после открытия границ, у нас начнется новая волна трудовой миграции, — рассказал эксперт.

«В таких условиях мы будем вынуждены приглашать трудовых мигрантов», — подчеркнул Воскобойник. Он добавил, что уже сейчас необходимо готовить законодательство, бизнес и граждан к тому, что иностранцы будут приезжать в Украину для работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на четвертый год войны демографическая ситуация в Украине ухудшается: смертность уже втрое превышает рождаемость, и даже после окончания боевых действий возвращение выехавших миллионов украинцев остается под вопросом.