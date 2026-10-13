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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Демографический кризис в Украине обострился: сколько людей умирает на каждого рожденного ребенка

Демографический кризис в Украине обостряется — смертность в 3,5 раза превышает рождаемость, а люди продолжают выезжать за границу.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Демографический кризис в Украине

Демографический кризис в Украине

Демографический кризис в Украине достиг тревожных масштабов. Уровень смертности значительно превышает рождаемость, а дополнительным фактором сокращения населения остается выезд граждан за границу.

Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, сообщают «Новости.LIVE».

Демографическая ситуация в Украине: что известно

По словам чиновника, в течение первой половины текущего года негативные демографические тенденции приобрели сверхкритические объемы.

«В Украине все равно, в условиях сокращения населения, не забываем, что за первое полугодие этого года на одного родившегося ребенка в Украине пришлось три с половиной умерших человека. Десять родились, 35 умерли», — рассказал глава Офиса миграционной политики.

По словам Воскобойника, ситуацию дополнительно усложняет миграция, ведь люди и дальше выезжают из Украины.

По его словам, именно из-за высокой смертности и выезда людей за границу Украина только за один год потеряла 800 тысяч граждан.

Демографический кризис в Украине — последние новости

Напомним, за 35 лет своей независимости Украина треть времени провела в условиях агрессии РФ, что привело к катастрофическому сокращению населения и поставило граждан перед сложным выбором между жизнью в милитаризованном государстве и эмиграцией.

Также Украина оказалась среди стран и территорий с низким уровнем рождаемости в мире.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают около 500 тыс. человек, а рождаются около 180-220 тыс. детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

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