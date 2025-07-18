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Демографический кризис в Украине: сколько приходится умерших на одного новорожденного
Больше детей рождаются в Киеве, а умирают людей — на Днепропетровщине.
За последние шесть месяцев 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев и умерло 249 002 человек. На одного малыша приходится трое умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.
Об этом сообщает «Опендатабот».
Аналитики констатируют, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь 86 795 родившихся в этом году, это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году.
Традиционно рождается больше всего мальчиков — 51%.
Как отмечают в «Опендатаботе», в целом тренд неутешителен: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году, в среднем, в месяц рождалось 32 тысячи младенцев, то в этом году только 14 тысяч.
Ранее демографы сообщили, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться, а смертность будет уменьшаться. В то же время уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.
Но и не исключено, что ситуация со смертностью может быть несколько лучше. Все зависит от условий, в которых будут жить люди.