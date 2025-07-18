Демографический кризис в Украине: сколько приходится умерших на одного новорожденного

Традиционно в Украине рождается больше всего мальчиков — 51% / © Pixabay

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За последние шесть месяцев 2025 года в Украине родилось 86 795 младенцев и умерло 249 002 человек. На одного малыша приходится трое умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Аналитики констатируют, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь 86 795 родившихся в этом году, это почти столько же, как за соответствующий период в прошлом году.

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Традиционно рождается больше всего мальчиков — 51%.

Как отмечают в «Опендатаботе», в целом тренд неутешителен: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016 году, в среднем, в месяц рождалось 32 тысячи младенцев, то в этом году только 14 тысяч.

Ранее демографы сообщили, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться, а смертность будет уменьшаться. В то же время уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.

Но и не исключено, что ситуация со смертностью может быть несколько лучше. Все зависит от условий, в которых будут жить люди.

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