Демографический кризис в Украине: смертность бьет мировые рекорды, а рождаемость стремительно падает

В 2024 году уровень смертности в Украине стал самым высоким в мире.

Украина оказалась на первом месте в мире по уровню смертности и демонстрирует самый низкий показатель рождаемости.

Об этом в своем материале для NV заявила народная депутат Виктория Вагнер, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, со ссылкой на данные Министерства юстиции.

“По данным Минюста, за первое полугодие (с января по июнь включительно) 2024 года в Украине родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за первое полугодие 2023 года и в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего в 2023 году в Украине родилось более 187 тысяч младенцев. И это уже был самый маленький показатель за время независимости. 2024 побьет этот антирекорд", — заявила Вагнер.

Для сравнения: в 2022 году родилось почти 207 тысяч детей, а в 2021 году – 277,8 тысячи

При этом уровень смертности в Украине в 2024 году достиг наивысшего уровня в мире – 18,6 случаев на 1000 человек. За первые шесть месяцев текущего года количество умерших украинцев составило 250 972, что в три раза превышает количество родившихся за тот же период.

“В 2018-2020 годах умерших было вдвое больше рождавшихся. Демографическая ситуация в Украине стала неотвратимо отрицательной еще с началом агрессии России. При норме коэффициента рождаемости 2,15 ребенка на одну женщину, в 2023 году он был 0,7, за 2024 год ожидается в 0,6”, — отметила народная депутат.

Причины падения

В начале независимости Украины количество новорожденных ежегодно превышало 600 тысяч. Однако после 1994 года рождаемость начала снижаться, упав ниже полумиллиона в год. К концу 1990-х темпы падения составляли 5-7% раз в год.

Демографическая ситуация начала улучшаться в 2002 году: прирост рождаемости составил 3,8%, а в 2003-2004 годах достиг 4,6%. Пиковые значения зафиксировали в 2006 и 2008 годах, когда ежегодный рост достигал 8%. В этот период, с 2008 по 2013 годы, количество новорожденных вернулось к отметке в полмиллиона ежегодно.

Отрицательная тенденция возобновилась в 2013 году, когда уровень рождаемости снизился на 3,3%. В 2014 году с началом российской агрессии показатели упали еще на 7,5% (без учета данных с оккупированных территорий). В 2015 году снижение стало рекордным: количество родившихся сократилось на 11,6%. Эта тенденция сохранялась до конца десятилетия.

В начале 2020-х годов темпы падения несколько замедлились, но начало полномасштабной войны с Россией в 2022 году сделало Украину лидером по темпам обезлюдения в мире.

Напомним, что заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной.