Демографический сдвиг: Украина теряет налогоплательщиков — кто будет платить пенсии

Из-за войны из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста, а подавляющее большинство пенсионеров осталось.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун, передает Espreso.

По его словам, половозрастную структуру оценивает только Евросоюз, другие страны не предоставляют данных о половозрастной структуре выехавших из Украины. Однако, по данным ЕС, в частности Евростата, из общего количества беженцев из Украины — примерно 40% мужчин и 60% женщин.

По возрастным группам:

людей в возрасте 65 лет и старше — всего 6%;

людей в возрасте от 18 до 64 лет — примерно 63%;

дети до 18 лет — около 31%.

Эксперт отмечает, что из-за войны войны из Украины выехали преимущественно дети, трудоспособное население и часть пенсионеров. Однако большинство пенсионеров осталось в Украине.

«Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится на территории Украины, процент пенсионеров увеличился, а доля занятых в экономике — уменьшилась. Из-за этого отчисления в государственные социальные фонды уменьшились, а потребность в выплате пенсий и другой поддержки населения осталась. Это в свою очередь приводит к экономическим проблемам», — подчеркнул Гладун.

