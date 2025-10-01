- Дата публикации
Демографический сдвиг: Украина теряет налогоплательщиков — кто будет платить пенсии
По словам демографа, война «состарила» Украину, забрав значительную часть трудоспособного населения.
Из-за войны из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста, а подавляющее большинство пенсионеров осталось.
Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун, передает Espreso.
По его словам, половозрастную структуру оценивает только Евросоюз, другие страны не предоставляют данных о половозрастной структуре выехавших из Украины. Однако, по данным ЕС, в частности Евростата, из общего количества беженцев из Украины — примерно 40% мужчин и 60% женщин.
По возрастным группам:
людей в возрасте 65 лет и старше — всего 6%;
людей в возрасте от 18 до 64 лет — примерно 63%;
дети до 18 лет — около 31%.
Эксперт отмечает, что из-за войны войны из Украины выехали преимущественно дети, трудоспособное население и часть пенсионеров. Однако большинство пенсионеров осталось в Украине.
«Это привело к тому, что в возрастной структуре населения, которое сейчас находится на территории Украины, процент пенсионеров увеличился, а доля занятых в экономике — уменьшилась. Из-за этого отчисления в государственные социальные фонды уменьшились, а потребность в выплате пенсий и другой поддержки населения осталась. Это в свою очередь приводит к экономическим проблемам», — подчеркнул Гладун.
