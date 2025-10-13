Демографический шок: Милованов озвучил пессимистический прогноз для Украины на 10 лет

Президент KSE Тимофей Милованов

В Украине за 10 лет может остаться 10-15 миллионов украинцев.

Такой пессимистический прогноз сделал президент Киевской школы экономики (KSE — ред.) Тимофей Милованов в интервью «Украинской правде».

«Это будет немного прогноз по воздуху, но моя пессимистическая оценка такова: в Украине может остаться 10–15 миллионов украинцев. Согласно оптимистическому сценарию — если война прекратится, мы будем двигаться в ЕС, — люди будут постепенно возвращаться», — отметил экономист.

Отвечая на вопрос, сколько украинцев может быть в стране, согласно оптимистическому прогнозу, Милованов отметил, что около 35-40 миллионов.

«35-40 миллионов. Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, положительный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью ЕС, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Поскольку каждый в Украине может стать тем, кем захочет. Многим иностранцам здесь нравится — честнее, чем у них. В некоторых районах Филадельфии шанс быть убитым даже сейчас выше, чем в Киеве: вы же видите постоянную стрельбу, в том числе в школах, гетто. Я жил на грани гетто — каждую вторую ночь у меня под окнами была перестрелка. У меня часто спрашивали: как там выживать? Теперь то же спросят о жизни под „Шахедами“. Жить можно и в гетто, и под “Шахедами“, — резюмировал он.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза определил будущие шаги для украинцев в ЕС: переход на другие правовые статусы, ознакомительные визиты на дом, программы добровольного возвращения и помощь с реинтеграцией после 2027 года.