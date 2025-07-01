Демографический спад: в украинских школах осталось рекордно мало учеников за последние 30 лет

Школа

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В начале 2024-2025 учебного года в украинской системе образования насчитывалось 3,74 миллиона школьников всех форм обучения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет, и тенденция к уменьшению количества учащихся, вероятно, будет сохраняться.

Такие выводы сделали участники исследовательской программы RAI for Ukraine, пишет NGL.media.

В настоящее время 9,3% школьников (около 345 тысяч детей) учатся за границей и остаются учениками украинской системы образования. Это минимальная оценка, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе.

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По результатам исследования ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 год за рубежом обучалось почти 665 тысяч украинских школьников, но и эта цифра неполная, потому что учитывает не все страны ЕС, куда эмигрировали украинцы.

В то же время только 29% этих школьников объединяют обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.

Министерство образования и науки Украины предоставило журналистам статистику о количестве учащихся 8–12 классов в 2021–2025 годах. Анализ показал, что ежегодно 2–4% учащихся не переходят в следующий класс и покидают школу. Вероятно, часть из них уезжает из Украины.

Страну покидают как ребята, так и девушки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшое преимущество девушек (примерно 1–2%), хотя среди выпускников эта разница может достигать 10%.

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В конце 2024 года Центр экономической стратегии провел исследование, которое показало: меньшинство находящихся за рубежом украинцев планируют возвращаться в Украину Препятствиями для возвращения являются война и экономические обстоятельства: неопределенность, потеря жилья, низкий уровень дохода и сложности с поиском работы.

«Если говорить о школьниках, то здесь действительно важно стараться, чтобы как можно больше из них изучали онлайн те предметы, которые не преподают в странах-реципиентах — украинский язык, литературу, историю Украины — вот это действительно нужно. Также можно проводить какие-то поощрительные мероприятия, вплоть до премирования лучших учащихся. То есть важна поддержка связей с родителями, детьми, демонстрация того, что эти люди нужны государству», — сказал социолог Алексей Позняк из Института демографии и социальных исследований НАН Украины.