Демографический вызов для Украины: что ждет нас после войны

Демографические прогнозы свидетельствуют о еще более существенном сокращении: к середине века численность населения может упасть до 25 миллионов, а к 2100 году – до 15 миллионов.

Украина сталкивается с демографическим кризисом, вызванным войной, эмиграцией и низкой рождаемостью. Полномасштабная агрессия России унесла жизни десятков тысяч гражданских и военных, а еще около 5 миллионов украинцев были вынуждены искать убежища за границей. Еще столько же проживают на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет The Washington Post.

Министр юстиции сообщил, что в настоящее время количество смертей в Украине почти в три раза превышает рождаемость. Это создает серьезные вызовы для будущего страны, поскольку убыль населения может повлиять на экономику, политическую стабильность и даже обороноспособность государства.

По словам народного депутата Николая Княжицкого, преодоление демографического кризиса имеет такое же стратегическое значение, как победа в войне, установление справедливого мира, интеграция в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.

По официальным оценкам, на начало 2024 года общая численность населения Украины, включая оккупированные территории, составляла менее 36 миллионов человек, что значительно меньше примерно 41 миллиона на момент начала войны. В то же время, демографические прогнозы свидетельствуют о еще более существенном сокращении: к середине века численность населения может упасть до 25 миллионов, а к 2100 году – до 15 миллионов.

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Чтобы изменить эту тенденцию, правительство ввело ряд инициатив. Для находящихся за рубежом украинцев работают интеграционные центры, информирующие о возможностях возвращения и трудоустройства. Кроме того, военные и их семьи получили доступ к бесплатному лечению бесплодия.

"Наша цель – вернуть семьи, вернуть детей, а также мотивировать украинцев рожать больше, чтобы Украина могла процветать в мирном будущем", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль в телеэфире. По его словам, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей.

Демографический спад характерен для многих развитых стран, особенно в Восточной Европе. Однако в Украине эта проблема обострилась еще до войны – из-за низкой рождаемости, высокой смертности и эмиграции. Особенно это сказалось на количестве молодых мужчин в возрасте 20-30 лет, которые сегодня являются относительно малочисленной группой.

Власти надеются, что после войны многие украинцы вернутся, ведь среди них преобладают молодые, образованные специалисты и женщины детородного возраста. Однако не все рассматривают такую возможность.

37-летняя Дана Павлычко, которая вместе с мужем и тремя детьми проживает в Германии, не планирует возвращения. "Мы не собираемся вырывать детей из немецкой школьной системы и менять их жизнь", – объясняет она.

По ее мнению, даже среди украинцев за границей, которые хотят вернуться, многие сомневаются, будет ли это возможно. "Главные вопросы – будет ли работа, школы для детей, качество здравоохранения и политическая стабильность после войны", – добавляет она.

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Опрос, проведенный Центром экономической стратегии в Киеве, показал, что менее половины украинских беженцев планируют вернуться домой.

Украинское правительство пытается изменить такие настроения или хотя бы сохранить связь с диаспорой, чтобы последующие поколения оставались связанными с родиной. В октябре парламент создал отдельное министерство, которое занимается демографической ситуацией и отношениями с украинцами за рубежом.

В этом году власти инициировали создание Центров единства в странах, где проживает значительное количество беженцев. Они будут помогать украинцам интегрироваться в новые общины, предоставляя языковые курсы и юридические консультации, а также будут способствовать возвращению тех, кто этого хочет, помогая с трудоустройством и поиском жилья.

"Если говорить об украинцах, выехавших после полномасштабного вторжения, то, конечно, мы хотели бы вернуть 100% из них. Но это невозможно", – отмечает заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. "Наша цель – вернуть как можно больше".

По ее словам, на украинском рынке труда существует "огромный дефицит", но многие просто не знают о доступных вакансиях. "Наша задача – сделать так, чтобы украинцы, нуждающиеся в работе, имели информацию о возможностях как в Украине, так и за рубежом", – подытожила она.

По данным ООН, уровень рождаемости в Украине уже опустился ниже 1,0 ребенка в женщину, значительно ниже необходимого для естественного воспроизводства населения. Война лишь усугубила ситуацию, ведь многие женщины репродуктивного возраста уехали за границу, а мужчины погибли, воюют или получили ранения.

"Часть людей, которые могли бы создать семью, просто исчезла, — говорит Виталий Радько, специалист по репродукции в киевской клинике "Мать и дитя". — А оставшиеся часто находятся в стрессе, экономической нестабильности или просто не могут позволить себе ребенка".

Чтобы поддержать военных, самые большие клиники репродуктивной медицины в Украине начали предоставлять им значительные скидки или даже бесплатные услуги, включая замораживание спермы. Это дает шанс завести детей даже в случае ранения или гибели.

В прошлом году парламент принял закон о государственной поддержке таких процедур, позволяющий военным хранить свой биоматериал в течение трех лет после смерти. Ежемесячно около 200 украинских военных обращаются в клинику "Мать и дитя", а в общей сложности такой услугой уже воспользовались около 3000 человек.

Напомним, что по данным исследования Rating Lab, молодые мужчины массово планируют выезд из Украины.