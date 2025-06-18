Демограф объяснила, почему украинцы переоценивают проблемы дома

Элла Либанова / © Liga.net

Реклама

Украинцы, которые сейчас живут за границей, часто потребляют информацию по русскоязычным ресурсам, из-за чего могут преувеличивать реальные проблемы в Украине. Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

По ее словам, главная проблема общения с украинцами за границей состоит в их информационном поле. Даже там, где запрещено российское телевидение (случающееся не везде), активно работают русскоязычные социальные сети, которыми часто пользуются украинцы.

Реклама

«Как вы прекрасно понимаете, информация о ситуации в Украине в русскоязычных источниках в большей степени представляется, мягко говоря, не совсем соответствующей действительности», — пояснила Либанова.

Это приводит к тому, что люди переоценивают реальные проблемы в Украине, считая их значительно более острыми, чем они на самом деле. Либанова подчеркнула, что именно украинское общество должно успокоить своих граждан за границей.

«Что никто их не считает врагами, никто их не считает коллаборантами. Они уехали, потому что считали, что здесь опасно», — добавила демографиня.

Напомним, российская пропаганда на фоне переговоров в Турции ужесточила информационное нагнетание вокруг ситуации на границе между Украиной и Венгрией.

Реклама

В частности, распространяется дезинформация о якобы сбитии украинских дронов или о стягивании боевой техники и авиации венгерских войск к украинской границе.