Демократическая система или сильный лидер: что говорят украинцы – соцопрос

Украинцы изменили свое мнение о том, что для страны важнее – демократическая система или сильный лидер.
Украинцы преимущественно изменили свое мнение по сравнению с предыдущими годами и считают, что для Украины важнее демократическая система, чем сильный лидер.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Так, 59% считают, что для Украины важнее демократическая система, а не сильный лидер, говорится в опросе, проведенном в декабре 2023 года. В то же время, за сильного лидера высказались 32% граждан.
В то время как в июле 2022 года на подобный вопрос 58% ответили, что важнее сильный лидер, а не демократическая система. Тогда демократическая система была в приоритете 27% опрошенных.
57% украинцев считают, что Украина скорее или полностью демократична. Из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократическая.
Зато только 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская.
Еще 27% респондентов считают, что Украина в то же время является в равной степени диктаторской и демократической страной.
"Украина хоть и не является сейчас утвержденной демократией, а ее институты не столь прекрасно функционируют, но объективно Украина точно идет путем к этому (возможно, с определенными откатами, но долгосрочные тенденции очевидны). Можно сколько угодно критиковать рядовых украинцев за их политическую культуру, но за последние двадцать лет украинцы дважды мощно продемонстрировали стремление к демократии во время Оранжевой революции и Революции Достоинства", - отмечают социологи.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев поддерживают введение войск НАТО в Украину.
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