Демонстрация англоязычных фильмов с субтитрами может стать проблемой – заместитель председателя комитета ВР

В Верховной Раде обещают доработать пункт в законопроекте, касающемся показа фильмов на английском языке в кинотеатрах.

Обязательная демонстрация англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами может стать проблемой для людей с плохим зрением. Этот пункт законопроекта №9432 "О применении английского языка в Украине" в Верховной Раде обещают доработать.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Народная депутат заявила, что солидарна с теми людьми, которые считают, что это сузит права украиноязычных граждан, которые будут смотреть фильм в кинотеатре.

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"Хотя там уже в законопроекте предусмотрен довольно долгий переходный период — эти нормы будут вступать в силу с 2027 года. Но, тем не менее, это действительно нужно обсудить с профильным сообществом, кинотеатрами и вообще с людьми... Точно будет проблема у людей, которые плохо видят, субтитры они точно не прочтут", — заметила Евгения Кравчук.

Как альтернативный вариант, заместитель председателя профильного комитета ВР предлагает программу поддержки кинотеатров или тех сеансов, которые будут транслировать фильмы на английском языке.

"В формате "єПідтримки" — человек, если идет на фильм на английском языке, например, получает ваучер в этот кинотеатр", — высказала предложение Кравчук.

Напомним, после принятия законопроекта, который закрепит английский язык как язык международного общения в Украине, украинским чиновникам на руководящих должностях придется подтверждать свое знание английского языка на уровне, достаточном для свободного общения.

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