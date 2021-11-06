Демонстрация COVID-сертификатов не является разглашением врачебной тайны — Минздрав

Требование о наличии COVID-сертификатов не распространяется на посещение банков, АЗС, аптек и т.д.

В Министерстве здравоохранения Украины не считают демонстрацию COVID-сертификатов или справок о вакцинации разглашением медицинской тайны.

Соответствующее обращение в пятницу, 5 ноября, было обнародовано на сайте Минздрава.

В ведомстве отмечают, что некоторые граждане "спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных учреждений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", называя это нарушением своих прав.

Однако, подчеркивают в Министерстве здравоохранения, согласно статье 39-1 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении", пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет, — объясняют в ведомстве. — Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая закон".

В то же время норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпиднебезопасности.

"То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках", — продолжают в Минздраве.

Впрочем, действующие карантинные нормы предполагают, что на "красном" уровне эпиднебезопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

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