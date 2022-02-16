Демонстративно убрал флаги Украины со стола: против депутата из Одессы возбуждено уголовное производство

Депутату инкриминируют надругательство над государственным флагом.
Против депутата Одесского городского совета от "Партии Шария" Ильи Фреймана, который убрал со стола однопартийцев флаги Украины, начали уголовное производство.
Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.
В полиции отметили, что во время мониторинга Интернета они увидели видео, как одесский депутат демонстративно убирает со стола государственные флаги и откладывает его в сторону. По этому факту уже начато производство.
"Сведения по указанному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, на сессии Одесского городского совета депутат от "Партии Шария" Илья Фрейман убрал со стола однопартийцев флаги Украины. Момент попал на камеру журналистов.
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