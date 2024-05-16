Демонстрировал половые органы: в Закарпатье священнику УПЦ МП запретили в служении (документ)

Священник снимал половые органы и голую пятую точку на камеру и посылал эти ролики знакомым.
На днях в Сети появилось видео, где священник Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП Виктор Шпилька демонстрировал половые органы.
После огласки в соцсети и общественного резонанса в Хустской епархии УПЦ МП открестились от своего священника Виктора Шпильки и запретили служение. Соответствующий указ издал митрополит Марк (Перовций).
Об этом сообщила Хустская епархия в Facebook и обнародовала документ.
"Этим определением от 16 мая 2024 года, за аморальное и недостойное поведение, которое стыдит сан священнослужителя и создает смуту среди людей, Вы запрещаетесь в священнослужении", – говорится в указе Хустской епархии УПЦ МП.
Напомним, священник УПЦ МП показал половые органы на неприличном видео. "Святой отец" снимал половые органы и голую пятую точку на камеру и посылал эти ролики знакомым.
Читайте ведущие новости дня: