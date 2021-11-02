Демонстрировал прием по обезоруживанию противника: будут судить полковника ВСУ, выстрелившего в 10-летнего мальчика под Житомиром

Демонстрировал прием по обезоруживанию противника: будут судить полковника ВСУ, выстрелившего в 10-летнего мальчика под Житомиром

Мальчика достали буквально с того света, и он и сейчас находится в больнице.

В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяным выстрелил в ребенка. Следователи ГБР завершили досудебное расследование по этому делу и направили обвинительный акт в суд.

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Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследования.

Событие произошло 12 июля этого года в Новограде-Волынском Житомирской области. Офицер одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, полковник, отдыхал с другом и его 10-летним сыном.

Находясь под хмельком, военный решил продемонстрировать мальчику боевой прием по обезоруживанию противника. Во время демонстрации офицер случайно выстрелил в спину ребенку. Пуля прошла навылет.

Мальчик выжил, но получил тяжелые телесные повреждения, и до сих пор находится в больнице.

Офицер сразу был задержан. Свою вину он признает.

"Военнослужащий обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, причинившем потерпевшему телесные повреждения (ч. 1 ст. 414 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержания в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы сроком до 3 лет", — отметили в ГБР.

Напомним, что в Житомирской области полковник Минобороны тяжело ранил 9-летнего мальчика. Во время неосторожного обращения с оружием ребенок и получил огневые ранения

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