"Демонстрирует на весь мир боевой дух украинцев": юноша из Львовщины стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

"Демонстрирует на весь мир боевой дух украинцев": юноша из Львовщины стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

Юноша со Львовщины на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров установил новый мировой рекорд. Парень поднял 195 кг.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Как сообщается, мировым призером стал 20-летний Богдан Гоза из города Стрыйщины. Юноша поднял штангу со 195 килограммами. Кроме того, он также стал лучшим в упражнении "толчок" – там он поднял 215 килограммов.

“20-летний парень завоевал "золото" на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Поздравляю Богдана с победой. Он демонстрирует во всем мире боевой дух украинцев. Желаю мастеру спорта Украины международного класса новых свершений", — подчеркнул Максим Козицкий.

Напомним, что во Львове четверо мужчин попали в "фильтрационный лагерь" СБУ.

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