Демонтаж бывшей Арки дружбы народов: в КГГА заявили об опасности

Демонтаж бывшей Арки дружбы народов может оказаться опасным. Таким мнением в ответ на решение Минкульта о лишении его статуса памятки поделились в КГГА.

Об этом говорилось в комментарии директора департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой "Общественному" для программы "Культура актуальна".

Отметим, что Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало бывшую Арку Дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поэтому монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован. Но в КГГА считают, что это поспешное решение и снос арки может оказаться опасным.

Соловьева напомнила, что в 2022 году Киевская городская администрация переименовала Арку дружбы народов в Арку Свободы украинского народа. Соответственно, департамент подготовил учетную документацию и передал в Минкульт.

Однако там в одностороннем порядке решили снять природоохранный статус с памятки. По словам директора департамента охраны культурного наследия КГГА, теперь ведомство хочет, чтобы Киевская городская администрация провела работы по демонтажу.

Но по словам Соловьевой и КГГА, и Департамент не согласны с таким решением.

"Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка находится рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность», – отметила Соловьева.

Более того, по ее словам, демонтаж может быть опасным, ведь определенные объекты этого памятника образуют подпорную стену, чтобы там не было смещения. Поэтому демонтаж объекта очень тяжел, дорог и опасен.

Она отметила, что, несмотря на упреки, что, несмотря на переименование, Арку продолжают называть "Аркой дружбы народов" — это лишь сила привычки.

"Сначала улица Артема была Артема, потом переименовали в Сечевых стрелков. И сегодня уже все забыли, какое было название, и все зовут ее Сечевых стрелков", — объяснила директор.

Также она поделилась, что по слухам на месте Арки хотят устроить мемориал погибшим героям, но пока соответствующей документации по планам на эту территорию нет.

Позиция Министерства культуры и информационной политики

Напомним, накануне Министерство культуры и информационной политики заявило, что Арка Дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", — подытожил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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