Демонтируют ли памятник Екатерине II в Одессе: городской совет принял решение

Городской совет Одессы решил демонтировать монумент российской императрице Екатерине II.

Об этом сообщил телеграмм-канал Одесского городского совета.

"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", — говорится в сообщении.

Памятник Екатерине II в Одессе и призывы к его демонтажу

После начала полномасштабной войны России против Украины в Одессе заговорили о демонтаже монумента российской императрице. Сначала городской совет не особо на это реагировал, однако потом активисты начали проводить перформансы у скандального монумента с требованием его демонтировать.

В начале ноября в Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.

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