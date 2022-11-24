Демонтируют ли памятник Екатерине II в Одессе: городской совет принял решение

Памятник императрице перенесут в другое место.
Городской совет Одессы решил демонтировать монумент российской императрице Екатерине II.
Об этом сообщил телеграмм-канал Одесского городского совета.
"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", — говорится в сообщении.
Памятник Екатерине II в Одессе и призывы к его демонтажу
После начала полномасштабной войны России против Украины в Одессе заговорили о демонтаже монумента российской императрице. Сначала городской совет не особо на это реагировал, однако потом активисты начали проводить перформансы у скандального монумента с требованием его демонтировать.
В начале ноября в Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.
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