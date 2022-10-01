"Демоны истерически празднуют массовые убийства": Подоляк прокомментировал пропутинские митинги в Москве

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что митинги в центре Москвы в поддержку российского диктатора Владимира Путина являются празднованием убийств украинцев.
Михаил Подоляк назвал пропутинские митинги в Москве "адом на Красной площади" и раскритиковал участвовавших в этом россиян.
Об этом советник главы Офиса президента написал в своем Твиттере.
"Демоны истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что мир не поддерживает действия России и Путина и стремится остановить зло и произвол.
"Цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский беспредел и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", — добавил Подоляк.
Напомним, Путин 30 сентября выступил в Кремле с речью, посвященной попытке аннексии четырех областей Украины. При этом российский диктатор во время выступления всячески пытался избегать самого слова "Украина".
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