Деморализация полная, пьют и готовятся к отступлению: Гайдай об оккупантах в Лисичанске и Северодонецке

В том числе и оккупантов в Лисичанске и Северодонецке.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"От бурят до так называемых ЛНР-овцев, кадыровцев – тех вообще уже давным-давно не видно, там – деморализация полна", — говорит Гайдай.

Он отметил, что местные жители сообщают о том, что оккупанты готовятся отступать.

"Местные видят, как стоят грузовики, ждут загрузки военные. Но ждут с бутылками, пьют. Ну и уже понятно, что все же они готовятся отступать. Единственное, что нужно нам быть готовыми к тому, что это – не парад – украинская армия не парадом заходит на Луганщину, а отвоевывается каждый населенный пункт, каждый метр, до сих пор, к сожалению, гибнут наши защитники, или раненые. Поэтому здесь не нужно расслабляться и помогать нужно до последнего", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, украинские военные находятся уже в окрестностях Лисичанска в Луганской области.

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