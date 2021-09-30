День ангела 1 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 14 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 1 октября празднуют: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Аркадий

Имя Аркадий происходит от греческого слова "аркадос", что означает жителя Аркадии (регион Древней Греции). В детстве для родителей Аркадий самая большая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязательный и всегда старается выполнить обещанное. Аркадий верен в браке, и семья — главное в его жизни. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, если она будет отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Борис

К сожалению, точная этимология имени Борис неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "снискавший славу в борьбе" или "славный борец". Борис — смелый, настойчивый и активный человек. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. Он обладает отличной интуицией и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если же Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

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Вениамин

Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя она больше отражает суть. Вениамин — уверенный и самостоятельный человек, который несмотря на свое мужество наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Иларион

Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе означает "веселый" или "радостный". Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте застенчивый и нерешительный. Он закрытый человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Женские именины

Ариадна

Имя Ариадна пришло к нам из древней Греции и непосредственно связано с ее мифами. Впервые имя Ариадна встречается в известной поэме Гомера "Илиаде". Главные качества Ариадны — доброта, позитивный настрой и коммуникабельность. Она оптимистично настроенная личность и иногда складывается впечатление, что не существует таких вещей, которые могут огорчить ее. Эти качества привлекают к Ариадне много людей, так что круг его общения очень широк.

Ирина

Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает "мир" или "спокойствие". Ирина — активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что это бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдроме отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного себе или уже с очень выраженными лидерскими качествами.

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София

В переводе с древнегреческого имя София означает "мудрость". На заре христианства прославилась святая София и ее дочери — Вера, Надежда и Любовь. Женщины с именем София часто находят себя в творчестве, науке, журналистике или открывают свой бизнес, к тому же ведут его очень успешно. Они всегда готовы прийти на помощь. Чаще всего София по натуре лидер. Кроме этого, она трудолюбивая и последовательная, ей свойственно принимать тщательно обдуманные решения.

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