День Ангела 1 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День Ангела 1 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День Ангела празднуют Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами..

День ангела (именины) сегодня, 1 августа, празднуют: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан и Евгения.

Мужские именины

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "не спящий".

Мальчик Григорий старается быть хорошим ребенком. Но непоседливый характер постоянно мешает ему быть спокойным. Отправившись гулять, Григорий обязательно вернется со сбитыми коленками и загрязненной одеждой.

С возрастом Григорий не теряет повышенной душевной чувствительности, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию. Может стать водителем, инженером, фотографом.

В жены Григорий выберет обыкновенную женщину. У него нет цели обязательно найти жену, имеющую престижную специальность, происходящую из обеспеченной семьи или обладающую эффектной внешностью. Для него важно, чтобы жена была хорошей хозяйкой, имела спокойный и ровный характер. Григорий любит домашний уют.

Вспомним сегодня известного украинского философа-мистика, богослова, поэта, педагога, оказавшего значительное влияние на современников и последующие поколения своими байками, песнями, философскими произведениями, а также образом жизни, из-за чего его называли "Сократом", Григория Сковороду (1722-1794 ). Философские взгляды Сковороды посвящены главным образом этике. Собственной философской системы он не создал. Не был лояльным к церковной и светской иерархии, отвергал любое принуждение, не любил церковных ритуалов, отдавая предпочтение личной духовной свободе. Сковорода писал свои произведения разновидностями староукраинского литературного языка: художественные и философские произведения славянорусской (словяноукраинськой), поэзии и басни — книжным украинским (в нем меньше церковнославянских элементов). Часть переписки Сковорода вел также на латинском языке.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре».

Маленькой Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий настойчив, изобретателен и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Наиболее известным человеком с этим именем сегодня есть и остается русский химик, один из авторов периодической таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев (1834-1907). В 1882 году Лондонское королевское общество присудило золотые медали Дэви с формулировкой "За открытие периодических соотношений атомных весов" совместно Менделееву и немецкому химику Юлиусу Лотару Мейеру.

runivers.ru

Митрофан

Это имя переводится с латинского как "матерью выявленный". Считалось, что на ребенка, которого крестят под этим именем, сходит Божественная благодать.

Митрофан сильно подвержен влиянию со стороны матери, поэтому ему не присуща самостоятельность.

Роман

Роман с латинского означает "римский", "римлянин".

В детстве Роман часто болеет, возможны даже нежелательные осложнения, поэтому родителям необходимо следить за здоровьем мальчика. В связи с частыми пропусками занятий у Романа могут неважно идти дела в школе, здесь тоже ему может потребоваться помощь.

Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других.

Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца.

С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству, умеет развеселить окружающих.

Серафим

Имя появилось в латинском языке уже на закате Римской империи и звучало как Seraphinus. В переводе имеет значение "огненный".

По сравнению с другими детьми маленький Серафим выделяется своей самостоятельностью и трудолюбием. Этот приветливый малыш умеет трудиться уже с детства. Мальчик многого добивается своим трудом и усердием, хотя иногда может показаться, что ему просто везет.

Взрослого Серафима отличают сильный волевой характер и уверенность в своих силах. Обладатель этого имени — это талантливый человек, который знает свои сильные и слабые стороны. Серафим знает себе цену, но не страдает лишним самолюбием. Он общительный и позитивный человек, который умеет веселиться.

В трудовой деятельности Серафиму помогают его трудолюбие и любознательность. Он умеет быстро вникать в суть дела и не боится принимать неординарные решения.

В семейных отношениях Серафим проявляет себя, как хозяйственный и заботливый человек. Он терпелив к недостаткам своих близких, чего не хватает многим парам. Еще можно отметить умение Серафима сглаживать острые углы. С детьми Серафим достаточно суров, что не мешает ему проявлять нежность и любовь.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степа веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Женские именины

Евгения

Евгения — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "представительница знатного рода".

Девочки с именем Евгения растут спокойными и покладистыми. Впрочем, Женя может конфликтовать со сверстниками, особенно в школьные годы, поскольку девочка очень негативно относится к лжи и лицемерию, что и дает много поводов для конфликтов.

Во взрослом возрасте она, как и в детстве, серьезно относится к любым проявлениям нечестности и фальши. Может легко сделать замечание человеку, несмотря на субординацию. Она честная и преданная. Если Евгения пообещала что-то сделать, то точно приложит все усилия, чтобы сдержать обещание.

В работе Евгении помогает ее трудолюбие и хорошие умственные способности. Евгения удачлива в медицинской сфере, в менеджменте, может стать юристом.

Евгения любит свою семью, и особенно детей. Евгения часто не может уступить мужчине даже в мелочах, что вызывает ответную реакцию. Семейными делами она заниматься не любит. Женя пытается всячески избежать домашних хлопот. Готовить умеет замечательно, но от процесса она не получает удовольствия.

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