День ангела 1 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 1 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 1 декабря отмечают: Николай, Платон, Роман.

Мужские именины

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Платон

Имя Платон – это имя греческого происхождения. В переводе с греческого имени Платон имеет значение "широкоплечий". Платон спокойный и взвешенный человек. В то же время он не любит идти на компромиссы. Если в детстве у него огромное количество товарищей, то взрослый Платон более замкнут и скромен. Он ограничивает свой круг общения и очень привередлив в этом вопросе. В работе Платона становится востребована его любовь к разговорам. Платон очень любит, чтобы его слушали, поэтому может быть успешным педагогом, экскурсоводом, журналистом. Нередко Платон добивается в своей работе больших успехов, хотя особым карьеризмом он не страдает.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин". Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать обучение в институте и работать. Чем-то увлекшись, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет усложнена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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