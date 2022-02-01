День ангела 1 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 1 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 1 февраля празднуют свой День Ангела.

1 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 9 имен: Макар, Ефим, Арсений, Антон, Теодор, Петр, Савва, Николай, Марк.

Мужские имена 1 февраля

Макар

Происходит от древнегреческого слова, которое переводится как "счастливый". В детстве Макар упрямый, но трудолюбивый мальчик с несколько изменчивым характером. Он общителен, имеет много друзей и часто попадает с ними в неприятные истории. Во взрослом возрасте становится более замкнутым в себе мужчиной. Интересны факты об имени Макар: не допускает серьезных ошибок, ведь никогда не спешит с выводами.

Ефим

Имя пришло к нам из Византии и означает "доброжелательный". В детстве Ефим творческий мальчик, который всегда готов к импровизации. Умеет испытывать эмоциональное состояние окружающих. Во взрослом возрасте становится мякотевшим и трудолюбивым. Интересные факты об имени Ефим: полон энергии мужчина, который женится только на той девушке, которой может полностью доверять.

Арсений

Имеет греческие корни и означает "зрелый", "мужественный". В детстве Арсений застенчивый и покладистый мальчик. Вырастает у такого же мягкого мужчины, который всегда ко всем относится дружелюбно. Интересные факты об имени Арсений: очень творческий человек, который очень легко обидеть.

1 февраля именины празднуют Макар, Арсений, Ефим, Антон / Pexels

Антон

Имя пришло из Древнего Рима и переводится как "цветок". В детстве Антон честный и общительный мальчик. Но он может быть достаточно резким в общении. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, красноречивым и тактичным. Интересные факты об имени Антон: галантный и вежливый в отношениях с женщинами.

Теодор

Происходит из древнегреческого слова, означающего "Божий дар". В детстве Теодор – оптимистичный и дисциплинированный мальчик. Любит творческую деятельность. Во взрослом возрасте становится настоящим перфекционистом. Интересные факты об имени Теодор: стремится к богатству, поэтому выбирает профессию, связанную с финансами.

Петр

В переводе с древнегреческого означает "твердый" или "скала". В детстве Петр хороший организатор. Хорошо учится, легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте становится мужчиной, любящим получать похвалу. Интересные факты об имени Петр: не любит слушать чужие советы.

Савва

Имя пришло к нам из арамейского языка и означает "мудрец". В детстве Савва добродушный и спокойный мальчик. Удивительно осторожный и рассудительный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным мужчиной, которому не нравятся громкие вечеринки. Интересные факты об имени Савва: не терпит измену, заботливо относится к жене.

1 февраля день ангела празднуют Теодор, Петр, Савва, Николай, Марк / Pexels

Николай

С древнегреческого переводится как "победитель народов". В детстве Николай общителен и спокоен мальчик. Легко схватывает все на лету, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится самодисциплинированным и непреклонным в своем покое. Интересные факты об имени Николай: очень важна в жизни мужчины работа.

Марк

Пришло из латинского языка и означает "молоток". В детстве Марк носит достаточно непростой характер. Проявляет решительность в отстаивании своего мнения. Во взрослом возрасте становится эгоистическим самолюбом. Интересные факты об имени Марк: сильный человек, часто становится лидером любого коллектива.

Женские имена 1 февраля

1 февраля свой день ангела празднуют только мужчины.

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