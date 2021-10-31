День ангела 1 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 1 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 1 ноября отмечают: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Мужские именины

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Леонид

Имя Леонид — это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид обладает лидерскими качествами, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Феликс

Имя Феликс происходит из латинского языка и переводится как "успешный" или "счастливый". Феликс – темпераментный и неустойчивый мужчина. Особенность холериков, к которым относится Феликс, в слабой психической организации. Они быстро психологически устают, и на этом фоне совершают порывистые и необдуманные поступки. Мужчины с именем Феликс вспыльчивы и уязвимы одновременно.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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