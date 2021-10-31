Церковный праздник 1 ноября: перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, в народе — Иванов день

Если в этот день шел снег и было холодно, то и весну следовало ожидать поздней и холодной; если случалась оттепель – следующая весна обещала быть теплой.

1 ноября православная церковь чтит перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого как покровителя болгарского народа.

История праздника

Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых крестьян в деревне Скрин. Мальчик рано потерял родителей и в детстве стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с теленком. Мальчик обратился с молитвой к Богу, и в ответ явилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку, идя по воде, как по суше. Хозяин же, увидев это, щедро наградил юношу.

Позже Иоанн поступил послушником в один из близлежащих монастырей, где научился читать и писать, начал изучать богословские книги. Через некоторое время он принял монашеский постриг и уединился в лесу, поселившись в сплетении из хвороста хижины. Однажды на его дом напали разбойники, и Иоанн был вынужден переселиться в пещеру. Там он прожил 12 лет, совершая молитвы и соблюдая пост. В конце концов слава о преподобном распространилась по миру, и к нему стали приходить больные, ища у него исцеления. Спасаясь от внимания людей, Иоанн перешел в другую пещеру, где трудился семь лет, терпя соблазны от бесов.

Но это место обитания святого стало известно. Вокруг пещеры Иоанна стали селиться искавшие уединение паломники, и здесь возник монастырь. Сначала монахи жили в хижинах, затем построили храм и соорудили кельи. Преподобный Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью святой избрал преемника, а сам ушел в пещеру, где провел последние пять лет.

Через 30 лет после смерти Иоанн появился игумен Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне София). Мощи святого были обнаружены нетленными.

Народные традиции и приметы

На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. "Кто в ноябре не мерзнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", — говорили в народе. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ожидать позднюю и холодную; если случалась оттепель – следующая весна обещала быть теплой.

Unsplash

Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо звездное – примета, что скоро ударят мощные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.

Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней, сырая погода, но первый снег выпал и не тает – весной много подснежников будет.

Хорошо подмерзла земля перед снегопадом – жди урожайного года.

Холодно, идет снег – весна будет пасмурной и холодной.

Сорока скачет возле дома – по приметам, жди новостей.

Что запрещено делать 1 ноября

Сегодня нельзя оставлять на ночь сушить вещи на улице.

Если вы услышите в этот день шаги за своей спиной – не оборачивайтесь.

Нельзя в этот день отказывать в подаянии, иначе можно жить весь год в нищете.

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