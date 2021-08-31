День ангела 1 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 1 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 1 сентября празднуют: Андрей, Николай, Тимофей.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный".

Мальчик в детстве похож на маму, хотя это сходство больше внешнее. Маленький Андрей — подвижный и непоседливый. Любит активные игры, он хорошо учится, но требует постоянного внимания и контроля.

Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о содеянном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога".

Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне ему сопереживает. Это часто позволяет ему дать хороший совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими.

В работе Тимофея характеризует скрупулезность, умение углубляться в детали и усидчивость. Если ему нравится то, чем он занимается, то такое рвение вы увидите не часто. Он при желании легко осваивает новые направления. Не умеет управлять людьми. Он их прекрасно чувствует, но его темперамента не хватает для управления. В общении с женщинами Тимофей нежный и мягкий.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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