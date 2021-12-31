День ангела 1 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 1 января: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 1 января отмечают: Григорий, Илья и Тимофей.

Мужские именины

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "чтить бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне за него занимается. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружением.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.

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