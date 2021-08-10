День ангела 10 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День ангела отмечают носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 10 августа, празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе с греческого означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешное принятие решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто пропадает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилованный Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой, иногда чрезмерно балует детей.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе означает "малый" или "небольшой".

Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. На работе с коллегами сдержан, но иногда рабочие отношения вырастают в крепкую дружбу. В отношениях Павел надежный партнер, однако никакой особой романтики или итальянских страстей от него не стоит ждать. Его отношение к детям просто образцовое.

Прохор

Имя Прохор имеет греческое происхождение, оно означает "тот, кто руководит хором".

Прохор приятный в общении человек. В трудовой деятельности Прохора проявляется свойственное ему еще с детства трудолюбие. Он умеет сосредоточенно работать длительное время. Окружающие уважают его за честность и добросовестное отношение ко всем сферам жизни. Семейные отношения раскрывают Прохора как заботливого и нежного мужа, хотя он и стесняется проявлять эти качества при посторонних. Прохор однолюб и очень ответственно относится к своему браку. С детьми Прохор умудряется быть мягким и при этом не опускаться до заигрывания.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени затруднительна, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный", но это не точно.

Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. Жизненные трудности Сергей решает самостоятельно, а не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. В работе у Сергея может проявиться творческая натура. Это может сказаться как на выборе профессии, так в самой работе. Он часто находит варианты улучшить и ускорить процесс.

Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "тот, кто принадлежит к роду Юлиев".

Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. В детстве ему нравится производить хорошее впечатление на окружающих, он очень радуется, когда его хвалят и поощряют. Он не любит шумных игр и шалостей. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Анастасия

С греческого имя Анастасия означает "возвращенная к жизни".

Анастасия противоречивая, склонна к быстрой смене настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальная и доверчивая, однако одновременно — семейно-ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженной мужественностью. Верная и заботливая жена.

Антонина

Одна из версий говорит, что имя Антонина имеет греческое происхождение и переводится как "та, что борется" и "та, что вступает в бой".

Характер Антонины сочетает в себе противоположные черты — мягкость и твердость. Она может быть веселой и даже беззаботной, а через минуту серьезной и сосредоточенной. Она ответственна и рациональная, при этом же положительная и яркая. Антонина приятная собеседница и подруга. С ней весело и на нее можно положиться. Работа для Антонины — это один из способов самовыражения. Достаточно часто хобби и работа в Антонины совпадают. Она очень пунктуальная работница и любит точность во всем", а ее лидерские качества делают ее отличным руководителем. Ее активность наиболее полно раскрывается в профессиях журналиста, гида, тамады, свадебного организатора или музыкального работника в детском саду.

Елена

Одной из теорий считается происхождение имени Елена от имени греческого бога Гелиоса. Так же считается, что имя Елена переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч".

Елена легко увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, шить, вышивать. Характером больше похожа на отца. В юности производит впечатление замкнутой и застенчивой, но при более близком знакомстве можно увидеть в ней жизнерадостную, эмоциональную натуру с богатой фантазией. Наибольших успехов Елена добивается в профессиях, где требуется умение общаться с людьми.

В отношениях Елена ждет полной самоотдачи, болезненно относится к тому, что отнимает у нее мужа — друзьям, работе, увлечениям. Поглощенная своими душевными переживаниями, равнодушна к бытовым проблемам. В семье создает атмосферу мира и покоя. Домоседка и заботливая мать.

Ирина

Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает "мир" или "спокойствие".

Ирина активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько отлична на фоне других людей, что это бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдроме отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного себе или с очень выраженными лидерскими качествами.

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