День ангела 10 декабря: кого поздравлять с именинами этого дня

В этот день именины отмечают носители 14 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 10 декабря празднуют: Арсений, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Наум, Николай, Павел, Параска, Степан, Терентий, Тимофей.

Мужские именины

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время, он может быть застенчивым и добродушным мужчиной.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Макар

Макар – это имя греческого происхождения, в переводе имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар – сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-нибудь, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Наум

Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает "утешающий". В Библии Наум – древнееврейский пророк, предсказавший гибель Ниневии. Наум – общительный и добрый человек. Он гостеприимный и сами любит ходить в гости. Уязвим, но не держит долго зла. Может быть музыкантом, врачом, инженером, педагогом или архитектором. Наум обычно хороший семьянин, умеющий создавать уют в доме, несмотря на тяжелый характер жены.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Терентий

Имя Терентий происходит из Византии и в переводе с латыни оно означает "утонченный". Терентий может производить впечатление доброго и открытого человека. Со своими настоящими друзьями он честен и щедр. Мучительно чувствителен к проявлению несправедливости со стороны окружающих. Хотя сам может проявлять корысть и заводить "дружеские" связи с людьми, занимающими видное положение в обществе. Он никогда не скажет в лицо все то, что думает о человеке, боясь потерять его расположение к себе.

Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "чтить бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне за него занимается. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружением.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

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Параска

Имя Параска в переводе с греческого означает "пятница". Святой покровительницей носительниц этого имени есть преподобная мученица Параскева Римская. В Древней Руси считалось, что счастливым днем для девочки, названной Параской, будет именно пятница. Прасковья – ласковая и нежная девушка. Она всегда верна своему любимому, уязвима, но быстро забывает причиненные ей разочарование. Она бескорыстна и добра к людям.

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