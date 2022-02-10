День ангела 10 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 10 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 10 февраля празднующих свой День Ангела.

10 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 8 имен: Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Леонтий, Игнат, Федор, Ольга.

Мужские имена 10 февраля

Владимир

Происходит из древнегерманского языка и означает "великая власть". И в детстве Владимир активный и достаточно способный мальчик. Он владеет хорошо развитыми лидерскими способностями, легко и с радостью учится. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет широкие взгляды. Интересные факты об имени Владимир: на работе трудоголик, любящий все доводить до конца.

Варфоломей

Пришло к нам от древнееврейского имени Бар-Талмай, что означает сын Таламея. В детстве Варфоломей загадочный и творческий мальчик, умеющий держать чувства и эмоции под контролем. Во взрослом возрасте становится романтичным, щекотливым. Этот мужчина прирожденный артист. Интересные факты об имени Варфоломей: он очень начитан, сообразителен, часто связывает жизнь с наукой.

Георгий

Имя можно перевести с древнегреческого языка как "земледелец". В детстве Георгий настоящий меланхолик. И эта черта характера будет сопровождать его всю жизнь. Во взрослом возрасте становится несдержанным и несколько эмоционально неустойчивым. Интересные факты об имени Георгий: застенчивый мужчина, часто боящийся рассказать о своих желаниях.

Вольдемар

Древнегерманское имя, означающее “известный владыка”. В детстве Вольдемар активный мальчик, но хлопот своим родителям он не доставляет. Достаточно хорошо учится. Во взрослом возрасте становится прагматичным скептиком. Зачастую сам себе создает проблемы. Интересные факты об имени Вольдемар: любит одну спутницу всю жизнь.

10 февраля именины празднуют Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Игнат, Леонтий, Федор / Pexels

Леонтий

Появилось имя в древней Греции и переводится как "львиный". В детстве Леонтий носит волевой, сильный и ответственный характер. Он всегда отстаивает свою позицию. Во взрослом возрасте становится аккуратным, щепетильным, успешным мужчиной. Интересные факты об имени Леонтис: поздно женится, ищет привлекательную и энергичную жену.

Игнат

Пришло имя по латыни и означает "загадочный". В детстве Игнат легко заводится, отличается взрывным характером, у него часто случаются истерики. Но и развеселить малыша достаточно просто. Во взрослом возрасте становится непостоянным и страстным в любви. Интересные факты об имени Игнат: готов рисковать и часто начинает дела с нуля.

Федор

Имеет греческое происхождение и переводится как дар Бога. В детстве Федор целеустремленный и честный мальчик. Он хорошо учится, любит узнавать все новое. Во взрослом возрасте становится скрытным и аккуратным. Интересные факты об имени Федор: с раннего возраста начинает тщательно планировать свою жизнь.

Женские имена 10 февраля

10 февраля день ангела празднует Ольга / Pexels

Ольга

Имя происходит из скандинавского языка и означает "праздники". В детстве Ольга контактная и активная девочка, не любящая делиться с окружающими своими мыслями. Особенно учиться не любит, но быстро схватывает новые знания. Во взрослом возрасте становится волевой и сильной женщиной. Интересные факты об имени Ольга: скрытная, любит делать вид общительной и дружелюбной.

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